-ABD Başkan Yardımcısı Biden Türkiye'ye gelecek WASHINGTON (A.A) - 10.10.2011 - ABD Başkanı Joe Biden, Aralık'ta Yunanistan ve Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Aralık ayı başında Yunanistan ve Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamada, "Biden'ın Atina'da ABD'nin Yunan hükümetiyle diyalog ve sıkı işbirliğini devam ettireceği" kaydedildi. Biden'ın "ABD ve Türkiye arasındaki önemli işbirliğini görüşmek üzere" Ankara'yı da ziyaret edeceği ifade edildi.