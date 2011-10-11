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Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Biden Türkiye'ye gelecek WASHINGTON (A.A)

11 Ekim 2011 02:46

-ABD Başkan Yardımcısı Biden Türkiye'ye gelecek WASHINGTON (A.A) - 10.10.2011 - ABD Başkanı Joe Biden, Aralık'ta Yunanistan ve Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Aralık ayı başında Yunanistan ve Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamada, "Biden'ın Atina'da ABD'nin Yunan hükümetiyle diyalog ve sıkı işbirliğini devam ettireceği" kaydedildi. Biden'ın "ABD ve Türkiye arasındaki önemli işbirliğini görüşmek üzere" Ankara'yı da ziyaret edeceği ifade edildi.

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