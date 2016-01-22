ABD Başkan Yardımcısı Biden'den akademisyenlere destek: Özgürce eleştirebilmek, özgürce nefes almak kadar değerli

Resmi temaslarda bulunmak üzere İstanbul'da bulunan ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, "Suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan akademisyenlere yönelik baskı ve soruşturmalara ilişkin olarak, "Yalnıca Türkiye'ye değil, bütün ülkelere özgürce eleştirebilmenin, özgürce nefes almak kadar değerli olduğunu anlatmaya devam edeceğiz" dedi. Biden, "Basın ve ifade özgürlüğü yalnızca Amerikan değerleri değil, tüm insanlığın değerleridir" vurgusu yaptı.

Biden, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gazeteciler ve akademisyenlerle bir araya gelmeden önce yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğünün "temel özgürlüklerden bir tanesi" olduğunu vurgulayarak, "Bizim sözünü ettiğimiz özgürlükler Türk halkı için yeni değildir; onlar sizin Anayasa'nızda vardır" dedi.

"Barış için Akademisyenler"i kastederek, 1000'den çok akademisyenin düşüncelerini ifade ettikleri için kovuşturmaya uğramaları konusuda Byükelçi Bass ülkemizin düşüncelerini açıkladığını anımsatan Biden, "İfade özgürlüğü en temel özgürlüklerden bir tanesidir. Basın özgürlüğü herkesin özgürlüğüdür" diye ekledi.