-ABD BAŞKAN YARDIMCISI BIDEN IRAK'TA BAĞDAT (A.A) - 30.08.2010 - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Amerikan ordusunun muharebe görevinin yarın resmen sona ereceği Irak'a geldi. Biden'ın Irak'taki siyasal liderlerle, Mart ayında yapılan genel seçimin ardından hükümetin kurulamamasının yol açtığı siyasal krizi de ele alması bekleniyor. ABD Başkan Yardımcısının ziyareti, ülkede güvenliğin oldukça hassas olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. ABD muharip askerlerinin çekilmesine paralel olarak, Irak'ta bombalı saldırılar son günlerde yoğunlaşmıştı.