ABD Başkan yardımcısı adayları ilk defa canlı yayında karşı karşıya geldi

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve onun koltuğuna talip olan Senatör Kamala Harris, dün canlı yayın tartışmasında karşı karşıya geldi. Adayların ana gündem maddesi Donald Trump yönetiminin Koronavirüs pandemisini yönetiş şekliydi.

Tartışma, geçen hafta başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın karşı karşıya geldiği yayına kıyasla daha sakin ve politika ağırlıklıydı. Trump ile Biden'ın kameralara karşısında aday olarak ilk defa karşı karşıya gelişi medya tarafından, "ABD tarihinin en kaotik canlı yayın tartışması" diye nitelendirilmişti.

İki başkan yardımcısı adayı da tartışma boyunca gerekirse Oval Ofis'i devralabileceklerini kanıtlamaya çalıştı. 74 yaşındaki Trump da kazansa 77 yaşındaki Biden da seçilse yeni bir döneme başlayan en yaşlı ABD başkanı olacaklar.

Salt Lake City'de gerçekleştirilen canlı yayın tartışmasında Trump'ın Koronavirüs politikalarını sıkça hedef alan Harris, "ABD halkı, bir başkanın yönetiminin tarihimizdeki en büyük başarısızlığa imza attığını gördü" dedi.

Pence de Harris'in suçlamaları karşısında Trump'ı savunarak, "İlk günden itibaren Başkan, ABD'nin sağlığını birinci öncelik yaptı" diye konuştu. Pence, Trump'ın söylemlerini yineleyerek salgının suçlusunun Çin olduğunu belirtti.

Biden'ın başkan yardımcısı adayı olan Harris, bu tartışmalarda muhalefet adaylarının genelde yaptığı gibi saldırgan bir tutum sergiledi. Görevdeki Başkan Yardımcısı Pence'in ise tartışma boyunca sakin kaldığı gözlemlendi.

Trump'ın ve yakın çevresindeki 27 kişinin Koronavirüs'e yakalanmasının ardından iki adayın masalarının önüne plastik cam koyuldu.

Pence ve Harris'e salı günü yapılan Koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı ancak hükûmet uygulamalarına göre Koronavirüs'e yakalanan biriyle görüşenlerin test sonuçları ne olursa olsun kendini 14 gün için karantinaya alması gerekiyor. Pence'in, Trump'a teşhis konulmadan kısa süre önce ABD lideriyle olduğu biliniyor. Pence, Beyaz Saray'daki salgının başlangıç noktası olduğu düşünülen Gül Bahçesi'ndeki basın toplantısına da katılmıştı.

Tüm ulusal anketlerde Biden'ın Trump'a üstünlüğü bulunuyor.