ABD: Başkan Trump'ın Suriye'den çıkma kararı kesin

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'den çekilme konusunda Donald Trump'ın kararının kesin olduğunu söyledi.
Bakan Pompeo, "Türkiye'nin teröristlere karşı verdiği mücadelenin farkındayız, bu konuda destekliyoruz" dedi.
Pompeo, 9 Ortadoğu ülkesini kapsayan ziyaretleri kapsamında Irak'taki Amerikan askerleriyle buluştu.
Erbil'de açıklamalarda bulunan Pompeo, “Suriye’den çekilme konusunda Başkan Trump’ın kararı kesin. Türkiye’nin teröristlere karşı verdiği mücadelenin farkındayız, bu konuda destekliyoruz” şeklinde konuştu.