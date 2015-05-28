ABD Başkan adayı Cumhuriyetçi Senatör: Cumhuriyetçiler IŞİD'e silah verdi

ABD'nin Kentucky eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü ve başkan adayı Rand Paul, IŞİD'e silah verenlerin, kendi partisinin "şahinleri" olduğunu iddia etti. Paul, konuyla ilgili olarak, "IŞİD'in var olmasının ve büyümesinin sebebi, partimizdeki 'şahinler'in ayrım yapmaksızın silah dağıtması ifadelerini kullandı.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, Irak-Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) ABD'nin katkısıyla Ortadoğu'nun başına bela olduğuna ilişkin yeni kanıtlar ortaya çıkarken, ABD'li bir senatörden "biz yaptık" çıkışı geldi.

Cumhuriyetçilerin Kentucky Senatörü Rand Paul, IŞİD'in ortaya çıkmasının ve güçlenmesinin sebebi olarak, "sonunda IŞİD'in eline geçecek şekilde gelişigüzel silah dağıtan Cumhuriyetçi şahinleri" gösterdi.

Paul, bu şahinlerin aynı zamanda Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı da bombalamak istediğini, bunun olması takdirde IŞİD'in işinin kolaylaşacağını söyledi.

Libya'nın da IŞİD'in eline düştüğünü belirten senatör, "Çünkü aynı şahinler Hillary Clinton'ın Libya savaşını çok sevdi ve daha fazlasını istedi" dedi.