ABD Başkan Aday Adayı Trump: Camileri gözlemelisiniz, çoğu fikir oradan çıkıyor

Gelecek yıl yapılacak ABD Başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olan Donald Trump, ülkedeki camilerin çok iyi izlenmesi ve bazı camilerin de kapatılması gerektiğini düşündüğünü belirtti.



Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, başkan aday adayı olan ABD'li milyarder iş adamı Donald Trump, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen eş zamanlı saldırıların ardından katıldığı bir programda, "Camileri gözlemeli ve iyi dinlemelisiniz. Çoğu fikir oradan çıkıyor" dedi. Trump, Ekim ayında katıldığı bir televizyon programında da camilerin kapatılması konusunu düşündüğünü belirtmişti.

"Tanıdığım bazı muhteşem Müslümanlar var..."

Programda camilerin kapatılmasının ABD'ye olan nefreti daha da arttırma ihtimali olup olmadığı sorusuna Trump, "Oralarda zaten nefret var. İnanılmaz bir nefret var. İnancın ötesinde bir nefret bu. Kimsenin anlayamayacağı bir şekilde nefret var. Ve bu nefret orada... Bu çok ama çok üzücü bir durum. Tanıdığım bazı muhteşem Müslümanlar var ve onlar da yaşananlardan üzüntü duyuyorlar" cevabını verdi.



Donald Trump, New York City'de camilerin izlenmesine son verilmesinin ise büyük bir hata olduğunu belirtti. Trump, "Camileri gözlemeli ve iyi dinlemelisiniz. Çoğu fikir oradan çıkıyor. Bir zamanlar New York City'deki bütün camiler izlenip, dinleniyormuş. Ancak anladığım belediye başkanı bunu tamamen yasaklamış." dedi.



Başkan aday adayı, ABD'deki bütün camilerin değil ama bir kısmının kapanması gerektiğini vurgularken, bahsettiği nefreti de az sayıda kişinin taşıdığını ancak bunun çok büyük korku ve yıkımlara neden olduğunu belirtti. Trump, "Neler olduğuna bakın. Bunun bir son bulması lazım. Güçlü olmamız lazım. Uyanık ve zeki olmalıyız." diyerek sözlerini bitirdi.