ABD başkan aday adayı Sanders: Ben komünist değilim ama Trump aradaki farkı bilmiyor olabilir

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ABD başkan aday adayı Senatör Bernie Sanders, siyasi ideolojisinin "komünizm" olarak tanımlanamayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce sıkça Sanders'ın bir "komünist" olduğunu iddia etmişti ve Demokrat Parti'deki diğer aday adayları senatörün kendisini bir "demokrat sosyalist" olarak tanımladığı için "seçim kazanamayacağını" ileri sürmüştü.

Sanders, Trump'a yakınlığı olduğunu bilinen Fox News'a konuk olarak bu iddialara cevap verdi. Sanders, "Tabii ki bir komünist değilim. Ama belki Trump aradaki farkı bilmiyordur" dedi.

Vermont senatörü ayrıca Trump'ın kendisini için "O Moskova'da evlendi" demesinin ardından, "Patolojik bir yalancıdan bahsediyoruz" diye konuştu.

Sanders, "Benim sosyalizmimle Trump'ın sosyalizmi arasındaki fark şöyle: Benim sistemim halk içindir, onunki milyarderler" diye konuştu.