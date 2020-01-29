ABD başkan aday adayı Biden: Donald Trump benimle yarışmaktan korktuğu için yargılanıyor

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ABD'de Demokrat başkan aday adaylığı yarışında adı öne çıkan isimlerden olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, "Trump'ın kendisiyle yarışmaktan korktuğu için yargılandığını" söyledi.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Biden, "Azil konusunda tek bir şeyi hatırlayalım: Donald Trump benimle yarışmaktan korktuğu için yargılanıyor. Kasım geldiğinde onu yeneceğimi biliyor" yazdı.

Bir muhbirin Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile yaptığı bir telefon konuşmasını üstlerine şikayet etmesinin ardından ABD liderinin Ukraynalı mevkidaşına Biden'ın oğlunu soruşturması için baskı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Kasım ayında Trump'ın karşısına çıkacak ismi belirleyecek Demokrat Parti ön seçim yarışının Biden, Bağımsız Senatör Bernie Sanders ve Demokrat Senatör Elizabeth Warren arasında geçmesi bekleniyor.