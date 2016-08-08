ABD basınından Yenikapı yorumu: Fevkalade

Milyonların katıldığı Yenikapı’daki tarihi “Demokrasi ve Şehitler Mitingi” ABD medyasında da geniş yankı buldu. Wall Street Journal miting için 'fevkalade' yorumu yaptı.

5 milyon kişinin katılımıyla gerçekleşen İstanbul Yenikapı'daki 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' ABD basınında geniş yankı buldu. ABD'nin popüler gazetelerinden Wall Street Journal miting için 'fevkalede' yorumunu yaptı.

Ükenin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal da miting haberi için “Türkler engellenen darbe girişimini kutlamak için toplandı” başlığını kullandı.

Hürriyet'in haberine göre, gazetenin İstanbul muhabiri Dion Nissenbaum imzalı haberde, Erdoğan’ın, “Şu görüntü var ya işte bu görüntü inanın bana ülkemizin düşmanlarını en az 16 Temmuz sabahı kadar üzmüştür, kahretmiştir” sözlerine yer verildi.

ABD’nin en çok satan gazetelerinden USA Today, mitingi “Türkiye’de kitleler demokrasi için bir araya geldi” başlığı ile duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini Anadolu Ajansı'na referans vererek kullanan gazete, haberde Erdoğan’ın, “O gece, darbeyi engellemek için hayatlarını tehlikeye atan insanlar, meydanları dolduran insanlar vardı. Şehitlik ve gazilik şerefine nail olanlar, isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdılar” ifadesine yer verdi.

New York Times, Washington Post ve ABC News gibi medya organları mitingi Associated Press’in haberleriyle okuyucularına aktardı.

Associated Press, Yenikapı’daki mitingini “Dev darbe karşıtı gösteri İstanbul sahil kenarını tıka basa doldurdu” başlığıyla geçti.

İnternet sayfalarında mitinge dair bir videonun yanı sıra 20 fotoğraf karesine yer veren ajans, Marmara Denizi yakınındaki Yenikapı’daki alanın Türk bayraklarıyla donatılmasına atıfta bulunarak, “kırmızı-beyaz bir denize" dönüştürüldüğünü yazdı.

Haberde, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından partilerüstü bir etkinlik olarak gerçekleştirilen “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”nin Türkiye’deki birlikteliği gözler önüne serdiğine işaret edildi.

Ajansın haberinde iki büyük muhalefet partisinin liderinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında oturduğuna vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişimini çok iyi analiz edilmesi gerektiği mesajını verdiği belirtilen haberde, Erdoğan’ın “Sadece bu ihaneti gerçekleştirenleri değil, onların arkalarındaki güçleri, onları harekete geçiren saikleri de çok iyi değerlendirmeliyiz” sözlerine yer verildi.