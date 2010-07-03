ABD basınında yayınlanan bu fotoğraf etik tartışmalarını başlattı

T24 -

Tartışmalara yol açtı

Yüzbinlerce dolarlık teklifler

Associated Press haber ajansı muhabiri Tim Roske tarafından çekilen fotoğrafta Vali Paterson, ofisindeki çalışma masasında, önüne konulan bütçe tekliflerinden birini veto ederken görülüyor.Eyalet harcamalarını kısmak için bir günde yaklaşık 6 bin 900 bütçe teklifini veto edeceğini söyleyen Paterson'un ileri derecede görme bozukluğu olduğu biliniyor.Fotoğrafta da New York Valisi, kağıtta yazanları neredeyse birkaç santimetre mesafeden okuyor ve sırada daha binlerce yasa teklifi bekliyor.New York Times dahil birçok gazetenin fotoğrafı birinci sayfasında kullanması tartışmaları da beraberinde getirdi.Çok sayıda ABD'li bunu Paterson'a yapılmış bir saygısızlık olarak nitelendirdi. Bazıları ise daha da ileri giderek bu fotoğrafın kullanılma amacının, Paterson ve onun kusuruyla dalga geçmek olduğunu söyledi.Üç aylıkken geçirdiği kulak enfeksiyonunun görme sinirlerine yayılması sonucu sol gözü tamamen kör olan Paterson'un sağ gözünde de görme oranı oldukça düşük.Eyalet meclisinden geçen ancak Paterson'un vetosuna takılan teklifler, birkaç yüz dolar ile birkaç yüz bin dolar arasında değişiyor.Tekliflerin Paterson tarafından onaylanması halinde, bu paralar meclis üyelerince genellikle kendi bölgelerindeki sivil toplum örgütlerine dağıtılıyor.