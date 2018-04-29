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BBC Türkçe

ABD basınında vize krizi: 'Türkiye'ye yapılan sıra dışı bir azar'

Washington Post gazetesi, iki ülke arasında on yıllardır yaşanan en büyük krize neden olan vize kararını, "ABD'nin Türkiye'ye sıra dışı azarı" şeklinde yorumladı. Gazete, bir konsolosluk çalışanının tutuklanması sonrası gelen vize engeli kararının "misill

29 Nisan 2018 20:30

Amerikan Washington Post gazetesi , iki ülke arasında on yıllardır yaşanan en büyük krize neden olan vize kararını, "ABD'nin Türkiye'ye sıra dışı azarı" şeklinde yorumladı.

Gazete, bir konsolosluk çalışanının tutuklanması sonrası gelen vize engeli kararının "misilleme" gibi göründüğünü de yazdı.

Haberde, ABD ile Türkiye arasında yıllardır devam eden gerilimin Metin Topuz isimli konsolosluk çalışanının tutuklanması sonrası "patlayarak açığa çıktığı" belirtildi.

Post, Türk yetkililerin Topuz'u, "casusluk ve Fethullah Gülen ile bağlantısı olduğu iddiası" ile tutukladığı, buna karşılık olarak ise ABD büyükelçiliğinin, "tutuklamanın haksız olduğu" yönündeki açıklaması hatırlatıldı.

Haberde ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'in son basın toplantısında tutuklamaya ilişkin kullandığı, "Burada bana adalet aranıyormuş gibi gelmiyor. Bu daha çok intikam alma amacı taşıyor gibi" ifadeleri de yer buldu.

Amerikan vatandaşı Andrew Brunson isimli din adamının tutukluluğu da haberde yer aldı.

Kuzey Carolina eyaletinden olan papazın 2016 Ekim ayından beri Türkiye'de tutuklu olduğu belirtilerek, Erdoğan'ın bu tutuklulukla ilgili son açıklamasının, iki ülke arasındaki anlaşmazlıklarda, "Brunson'ı pazarlık kozu olarak kullandığı" yorumuna yol açtığı aktarıldı.

Erdoğan, bir senedir tutuklu olan Brunson için, "Papazı verin' diyorlar. Bir papaz da sizde var, bize verin, biz de onu size verelim" açıklamasını yapmıştı.

Washington Post, son gerginliklerin, Trump yönetiminin, bir önceki başkan Obama döneminde Türkiye ile bozulan ilişkileri düzeltme vaadini de sarstığını yazdı.

Haberde görüşüne yer verilen 'New Sultan' kitabının yazarı Soner Cağaptay, "Bu durum tamamen kontrolden çıkabilir. İki ülke arasında özellikle Erdoğan söz konusu olduğunda, büyük bir güven boşluğu olduğu açık." dedi.

Gazeteye konuşan Cağaptay, Türkiye'nin Rusya'dan füze sistemi satın alma kararının arkasında da Erdoğan'ın ABD ve Nato'ya karşı artan şüphesinin bulunduğu yorumunu yaptı.

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