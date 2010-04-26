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Ekonomi

ABD basınında kılıçlar çekildi

26 Nisan 2010 16:24

T24- ABD’nin en büyük iki gazetesi Wall Street Journal ve New York Times, New York’ta büyük bir rekabete giriştiler.  Habertürk'ün haberine göre, uluslararası medya devi Rupert Murdoch’un sahibi olduğu News Corp’a ait Wall Street Journal dün ilk New York kent ilavesini yayınladı. Amerikan gazeteleri arasındaki en son ve en büyük kapışma olarak görülen bu atılımla 79 yaşındaki Murdoch, kentin tiraj ve ilan pastasının büyük bölümünü elinde bulunduran ‘amiral gemisi’ New York Times’ın yerini almak istiyor.

SAVAŞ YAYILABİLİR

Bugüne kadar medya alanında girdiği tüm mücadelelerden zaferle çıkan Murdoch New Yorklu okur ve ilan verenleri kendi saflarına çekebilirse bu savaşın New York’la sınırlı kalmayacağı ve ABD geneline yayılacağı yorumları yapılıyor. Murdoch’un gazeteleri New York Post ve Wall Street Journal’ın ilan fiyatlarını da düşürerek New York Times’ın sadık okurları ve ilan verenlerini de etkilemek istediği biliniyor. New York Times’ın Genel Müdürü Scott Heekin-Canedy ilan verenin Wall Street Journal’ın yeni ekine fazla rağbet göstermeyeceğini belirterek “NY Times fiyat savaşına girmeyecek” dedi.

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