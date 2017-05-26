ABD basını: Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner, FBI incelemesi altında

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve yakın danışmanı Jared Kushner'in, Rusya'nın 2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını araştıran soruşturma kapsamında, FBI (Federal Soruşturma Bürosu) tarafından incelendiği iddia edildi.

ABD basınında yer alan iddiaya göre soruşturmayı yürüten müfettişler Kushner'in "önemli bilgilere sahip olabileceğini" düşünüyor ancak bu Kushner'in şüpheli olduğu anlamına gelmiyor.

Washington Post, soruşturmanın Kushner'in geçen yıl Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ve Rus banker Sergei Gorkov'la yaptığı görüşmelere odaklandığını yazdı.

Gorkov'un başında bulunduğu Vnesheconombank, Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonrası ABD'de dönemin Obama yönetiminin almış olduğu yaptırımlar kapsamındaydı.

NBC'ye konuşan ancak ismi verilmeyen yetkililer, müfettişlerin Kushner'e yönelik bir suçlamada bulunma amacının olmadığını belirtti.

Avukatı Jamie Gorelick, Kushner'in bu görüşmelerle ilgili her türlü bilgiyi ABD Kongresi'yle paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya'nın başkanlık seçimine olası müdahalesine ve Trump'ın kampanya ekibiyle bağlantı kurduğuna dair iddiaları yalanlıyor.

Trump geçen hafta Twitter'da paylaştığı mesajlarda "Bu (özel savcı ataması) kararı saygıyla karşılıyorum ama tüm bu olanlar bir cadı avına dönüştü. Ben ve seçim kampanyamda çalışanlar (Rusya ile) gizli bir anlaşma yapmadı. Kendi adıma konuşursam, Ruslarla sıfır." yazmıştı.

Eski FBI başkanlarından Robert Mueller, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahalesi iddialarıyla ilgili soruşturmanın başına dışarıdan özel savcı olarak getirilmişti.

Moskova da ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine yönelik iddialara karşı çıkıyor.