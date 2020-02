ABD basını Trump'ı Putin'e 'fazla taviz vermekle' suçladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiği zirve Amerikan medyasında sert dille eleştirilirken, Rus basını görüşmeyi olumlu gördü.

Tüm dünyanın merakla beklediği Trump-Putin zirvesinin ardından Amerikan ve Avrupa medyası Trump'ın Putin'e "fazla taviz verdiği, yumuşak davrandığı" eleştirilerini yöneltirken, Rus basını ise görüşmelerin yeni bir diyalog süreci başlattığını okuyucularına aktardı.

ABD'nin Washington Post ve New York Times gazetelerinde yer alan haberlerde, Trump'ın, Putin karşısında beklenen tutumu sergileyemediği ve ülkesinin istihbarat servisinin 2016 seçimleriyle ilgili bulgularını görmezden geldiği belirtildi.

Washington Post gazetesi, Trump-Putin zirvesinin "planlanandan çok aksi yönde geliştiğini" öne sürdü. Gazetede yer alan haberde, danışmanlarının Putin karşısında daha "sert bir tutum" sergilemesini tavsiye etmesine rağmen Başkan Trump'ın bu önerileri reddettiği bilgisi yer aldı.

Haberde, ABD'li yetkililerin, iki lider arasındaki zirvenin daha farklı bitebileceğini umut ettikleri ancak Trump'ın "ezeli rakip" Rusya'yı övmesine ve ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) gibi kendi kurumlarını eleştirmeyi tercih etmesine dikkati çekti.

"Trump, Putin'in tarafında; 2016 seçimleriyle ilgili ABD istihbaratını sorguladı"

Ayrıca, Trump'ın ülkesinin istihbarat servisinin, Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği varsayımlarını küçümsediği kaydedildi.

"Trump, Putin'in tarafında; 2016 seçimleriyle ilgili ABD istihbaratını sorguladı" başlığını kullanan New York Times gazetesinde, Trump'ın, bir liderin yurt dışında nasıl hareket etmesi gerektiğiyle ilgili tüm görüşleri "alt üst ettiği" değerlendirmesinde bulunuldu. Haberde, "(Trump) Kendi istihbarat servisinin bulguları yerine düşman, bir yabancı liderin açıklamalarını kabul etti." ifadesine yer verildi.

CNN de, ABD istihbaratı konusunda, Trump'ın Putin'in tarafında yer aldığını öne çıkardı.

Haberde, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialara karşılık Trump'ın, "Rusya'nın sorumlu olması için herhangi bir sebep göremiyorum." sözlerine yer verildi.

"Utanç verici, felaket"

Huffington Post internet sitesi siyah bant üzerine hazırladığı başlığında "Şok edici, benzeri görülmemiş, utanç verici, felaket" ifadelerini üst üste kullandı.

New Yorker dergisi de "Helsinki'de Putin için kolay kazanç" başlığını internet sitesinin manşetine çıkardı. Trump-Putin görüşmesini yorumlayan New Yorker'ın yazarı Joshua Yaffa, "Trump Putin'e Helsinki'de istediği her şeyi verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Los Angeles Times'ın başyazısında ise "İç karartıcı bir şekilde Trump, Rusya'ya sert yaklaşmaya yanaşmıyor" başlığı tercih edildi.

Haftalık dergilerden Newsweek ise görüşmeyle ilgili haberini "Trump'ın Putin ile aynı tarafta olması yetkililerin öfkesini tetikledi" başlığıyla okuyucularına aktırırken, Politico ise "Trump'ın Putin'e yaklaşan adımı, yeni bir dünya düzenini ortaya çıkarıyor" manşetini kullanmayı tercih etti.

Rus medyasında olumlu hava hakim

Zirvenin ardından ABD medyasında hakim olan kızgınlığın aksine Rus basını görüşmeyi olumlu görmeyi tercih etti.

TASS haber ajansı, “Putin-Trump buluşması: İlişkilerin normalleşmesine ilk adım” başlığıyla aktardığı haberinde “Görüşme sonrasında iki lider, buluşmalarının önemli bir kazanım olduğunu düşünüyor. Rusya ve ABD, ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımı attılar. Bu husustaki inançlarını Putin ve Trump Helsinki’deki tam kapsamlı görüşmesi sonrasında tek bir ses olarak dile getirdi.” ifadelerini kullandı.

Vedomosti Gazetesi, manşetini “Helsinki Zirvesi Rusya ve ABD diyaloğunu yeniden başlattı” şeklinde atarken, Putin ve Trump’ın baş başa görüşmesinin planlanandan 40 dakika daha fazla sürdüğü ve görüşmeye iki ülkenin dışişleri yetkililerinin katılımıyla 2 saat daha eklendiğini aktardı. Gazete, her iki liderin de toplantının sonucundan memnun olduğunu bildirdi.

"4 saate yetiştirmek"

İzvestiya Gazetesi, “4 saate yetiştirmek” başlığıyla verdiği haberinde şunları kaydetti:

“Helsinki’deki görüşmelerde Putin ve Trump Rus-Amerikan ilişkilerinin yeniden canlandırılması yönünde adım attılar. Helsinki’de yapılan 4 saatlik zirve iki ülke ilişkilerinin canlandırılmasında başlangıç noktası olabilir. Finlandiya’nın başkentinde yapılan zirvenin sonucu tam olarak bu şekilde tamamlandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İzvestiya’ya yaptığı açıklamada, liderlerin karşılıklı ziyaret için görüşmediğini, ancak Kasım’da Arjantin’de düzenlenecek G20 toplantısında yeniden görüşebileceklerini bildirdi.”

"Putin Trump’a imtiyaz verdi"

Moskovskiy Komsomolets gazetesi ise "Putin Trump’a imtiyaz verdi" başlığıyla girdiği haberinde "Vladimir Putin, Helsinki’de Donald Trump ile yaptığı görüşmede Rus-Amerikan ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına engel olan bir çok sorunu çözme konusundaki kararlılığını dile getirdi. Putin, bir kez daha Moskova’nın ABD seçimlerine müdahale etmediğine yemin etti." ifadelerini kullandı.

Kommersant gazetesi, "Anlaşmazlığın barışı" diye duyurduğu haberinde, iki liderin ortak bir bildiri kabul etmediğini ancak "tarafların hangi konularda bir araya gelip gelemeyeceği, pozisyonlarının ne olduğunu ortaya koyan bir basın toplantısı" düzenlendiklerini aktardı.

Avrupa basınında zirve

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'de zirveye ilişkin haberde, Trump'ın Putin ile görüşmesinde sergilediği tutum nedeniyle ülkesi ABD'de topa tutulduğu ifade edildi. Haberde, Trump'ın geçmişteki ABD hükümetlerini Rusya ile "kötü ilişkilere" sahip oldukları için eleştirirken Rusya'nın eylemlerine ilişkin bir şey söylemediği vurgulandı.

The Guardian gazetesindeki haberde de Başkan Trump'ın, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği söylemlerini reddetmesi konusunda Putin'in yanında yer almasının "haince" nitelendirildiğine işaret edildi.

Öte yandan, Alman basın kuruluşu Deutsche Welle'de yer alan haberde, Trump-Putin zirvesinde iki liderin "yeni ve taze bir ABD-Rusya ilişkisinin yolunu yaptığı" belirtildi. Haberde, Trump'ın hem Cumhuriyetçi hem de Demokratlardan geniş bir kesim tarafından eleştirildiği belirtilerek, Trump'ın olayları farklı değerlendirdiği vurgulandı.