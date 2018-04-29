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BBC Türkçe

ABD basını: Suriye'deki Kürtlere silah teslimatı başladı

Amerikan NBC televizyonu, ABD'nin Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) yönelik silah yardımı teslimatının başladığını duyurdu.

29 Nisan 2018 20:30

Amerikan NBC televizyonu, ABD'nin Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) yönelik silah yardımı teslimatının başladığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı'ndan iki yetkiliye dayandırılan haberde, ABD'nin 24 saattir Kürtlere silah gönderdiği belirtildi.

Yetkililer YPG'ye ne tür silahların hangi yollardan sağlandığına dair ise bilgi vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayı başında Rakka operasyonu öncesi YPG'ye silah yardımı yapılmasını onaylamıştı.

YPG'ye gönderilecek silahlar arasında ağır makinalı tüfekler, zırhlı araçlar ve buldozerler olduğu belirtiliyor.

ABD'nin bu kararı Türkiye'de hükümetin tepkisini çekmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 16 Mayıs'ta ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede konuyu gündeme getirdi.

düzenlenen basın toplantısında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Suriyeli Kürtleri silahlandırmaya gerek görmediklerini ancak Kürtlerle çalışmaya devam edeceklerini söylemişti.

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