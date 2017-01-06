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BBC Türkçe

ABD basını: Siber saldırılarda rol alan Rusların kimlikleri belirlendi

Rusya'nın ABD Başkanlık seçimlerine siber saldırılarla müdahale ettiğine dair istihbarat raporunda, hacklenen e-postaları Wikileaks'e ulaştıran Rusların kimliklerinin de yer aldığı iddia edildi. NBC, korsanların Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığını da hed

06 Ocak 2017 18:42

ABD istihbarat servislerinin, Rusya'nın ABD seçimlerine siber saldırılarla müdahale ettiğine yönelik raporunda, bilgisayar korsanlarınca çalınan e-postaları Wikileaks'e ulaştıran Rusların kimliklerinin de yer aldığı iddia edildi.

NBC, CNN ve Washington Post'ta yer alan haber, istihbarat servislerinin dün ABD Başkanı Barack Obama'ya sunduğu raporu gören, ismi verilmeyen ABD'li yetkililere dayandırıldı.

Raporda, üst düzey Rus yetkililerin, Donald Trump'ın seçimi kazanmasını kutladığını gösteren bilgilerin de yer aldığı belirtiliyor.

NBC News ayrıca, Rus bilgisayar korsanlarının sadece adaylardan Hillary Clinton'un partisi Demokratik Parti yönetimini değil, Beyaz Saray, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve büyük ABD'li şirketleri de hedef almış olduğunu iddia etti.

İstihbarat servisleri, Rusya'nın siber saldırıları Donald Trump'ın başkan seçilmesine yardım etmek amacıyla yaptığını savunuyor.

ABD'li yetkililer bugün raporla ilgili olarak Trump'a da bilgi verecek.

Daha önce de attığı tweetlerle istihbarat servislerinin iddialarına şüpheyle yaklaştığını belirten Trump, Obama'ya sunulan raporun basına sızmasını eleştirdi.

Trump "NBC, Obama'ya sunulan çok gizli raporu nasıl görüyor? Onlara bu raporu kim verdi, neden verdi? Politika!" yazdı.

Raporun gizli olmayan bölümleri gelecek hafta kamuoyu ile paylaşılacak.

8 Kasım'daki ABD başkanlık seçimi öncesinde, Demokrat aday Hillary Clinton'ın seçim kampanyasını yürüten John Podesta ve Demokratik Ulusal Komite'nin (DNC) e-postaları hacklenmişti. Yazışmalar, Wikileaks'te paylaşılmıştı.

Rusya ise suçlamayı reddediyor. Wikileaks kurucusu Julian Assange da e-postaların kaynağının Moskova olmadığını iddia ediyor.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, PBS'e verdiği röportajda, raporun Rusya'nın müdahalesini açıkça doğruladığını söyledi ve Trump'ı bu iddiaları görmezden geldiği için eleştirdi.

Biden "Bir başkanın CIA'den tutun da Savunma Bakanlığı'na kadar sayısız istihbarat teşikatını kulak vermemesi ve onlara güvenmemesi kesinlikle akıl dışı bir şey. İstihbarat servislerinden daha fazlasını bildiğini savunmak bir profesörden daha fazla fizik bildiğini savunmak gibi. Kitabı okumadım, ama daha fazla bildiğimi biliyorum demek gibi" dedi.

Biden'ın Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı düzenli eleştiriler ile ilgili soruya yanıtı ise "Artık büyü Donald, artık büyü. Yetişkin olma zamanı. Sen bir başkansın. Bir şey yap. Bize ne olduğunu göster" oldu.

Trump ise Biden'ın sözlerine "Julian Assange 14 yaşındaki bir bilgisayar korsanının bile e-postaları hackleyebileceğini söyledi. DNC neden bu kadar dikkatsizdi'' diyerek karşılık verdi.

Amerikan Senatosu'nun Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde bu iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün komiteye ifade veren ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, "Saldırılar ABD hükümetine büyük tehdit oluşturdu" dedi.

Rusya'nın siber saldırılarının oy sayımında ise etkili olmadığını söyleyen Clapper, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seçimlere müdahale etmesinin ardındaki nedeni de açıklayacaklarını söyledi.

Clapper, Savunma Bakanlığı İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Marcel Lettre ve Amiral Michael Rogers tarafından yazılan raporda Rusya'dan "ABD hükümetine, ordusuna, diplomatik, ticari ve altyapısına yönelik büyük tehdit oluşturan bir siber aktör" olarak bahsediliyor.

ABD geçen hafta 35 Rus diplomatı bilgisayar korsanlığı iddiları nedeniyle sınırdışı etme kararı almıştı.

Rusya ise bu adıma karşılık vermeyeceğini açıklamıştı.

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