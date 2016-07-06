ABD basını: Guantanamo Cezaevi'nde 2 yıl kalan Vahidov, havalimanı saldırısı soruşturmasında tutuklandı

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki canlı bombalı saldırısına ilişkin tutuklanan 30 kişi arasında 2001'de ABD tarafından Afganistan'da yakalandıktan sonra iki yıl Küba'daki Guantanamo Cezaevi'nde tutulan Tataristan asıllı Ayrat Vahidov'un da bulunduğu iddia edildi. Vahidov, ABD ve Rusya'nın yakından tanıdığı bir isim.

Türkiye'de yaşayan Kuzey Kafkasyalı bir kaynak, Voice of America'ya (Amerika'nın Sesi) yaptığı açıklamada, Vahidov'un da tutuklandığını iddia etti. O dönem Afganistan'daki Taliban militanlarıyla birlikte gözaltına 39 yaşındaki Vahidov, Guantanamo'da iki yıl geçirdikten sonra ABD hükümeti tarafından 2004'te Rusya'ya teslim edilmişti.

Kısa süre sonra da terör faaliyetlerinde bulunduğuna dair hakkında yeterli delil bulunmadığına hükmeden Rus mahkemesi tarafından serbest bırakılmıştı.

2005'te ise Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne bağlı özel harekât güçlerince gözaltına alındıktan sonra, iki ay hapis yatıp salıverilmişti.

Hakkında herhangi bir suçlamada bulunulmayan Vahidov, serbest kaldıktan sonra Rusya'dan ayrılarak Ortadoğu ülkelerine sığınmıştı.

Vahidov'a yönelik suçlamalar

Rus istihbaratı, Vahidov'u Suriye ve Irak'ta örgütlerle beraber savaşmakla ve IŞİD dahil bazı terör örgütlerine militan kazandırmakla suçluyor. Ruslara göre Vahidov aynı zamanda bu örgütler için bağış da topluyor.

Voice of America'ya konuşan kaynaklar, Vahidov'un son yıllarda İstanbul'da oturduğunu ancak sık sık seyahat ettiğini belirtti.