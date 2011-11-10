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Dünya

ABD basını depremi AA fotoğraflarıyla duyurdu NEW YORK (A.A)

10 Kasım 2011 11:54

-ABD basını depremi AA fotoğraflarıyla duyurdu NEW YORK (A.A) - 10.11.2011 - ABD'nin önemli gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ) ve New York Times (NYT), Van'ı ikinci kez yıkıcı depremin vurduğunu internet sitelerinde ilk haberler arasında verirken, yine AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafları kullandılar. WSJ internet sitesinde yer alan haberinde, Van'da 23 Ekim'de 600'den fazla insanın hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından iki hafta sonra yeni bir yıkıcı depremin dün gece meydana geldiğini ve ilk bilgilere göre 20 binanın çöktüğünü ve depremde çöken Bayram Otelinde tahminen 35 kişinin bulunduğunu, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü yazdı. NYT da haberinde Van'daki bu ikinci yıkıcı depremde çöken binaların enkazından insanların kurtarılmaya çalışıldığını, depremde pek çok binanın boş olduğunu, 25 civarında binanın çöktüğünü yazdı. Haberde Bayram Otelinin enkazından 8 kişinin sağ çıkarıldığı da duyuruldu. İki gazetenin de internet sitelerinde çıkan haberlerde AA muhabirlerinin Van'da deprem bölgesinden çektikleri fotoğraflara yer verildi.

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