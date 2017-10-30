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Deutsche Welle

ABD, Barzani’nin kararından memnun

ABD, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’nin görevi bırakma kararını memnuniyetle karşıladı. ABD, Bağdat ve Erbil arasındaki sorunların Irak anayasası çerçevesinde çözülmesi çağrısında bulundu.

30 Ekim 2017 22:29

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Mesud Barzani'nin IKBY Başkanlığına bir dönem daha aday olmama kararını ve IKBY Parlamentosu'nun başkanlık yetkilerini diğer IKBY kurumlarına devretmesini takdir ediyor” denildi.

Sözcü Nauert'in açıklamasında, Barzani'ye atfen, "tarihi bir şahsiyet ve son olarak IŞİD'e karşı verdiğimiz ortak mücadelede de görüldüğü gibi, halkı için cesur bir lider” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Barzani'nin kararı "zor dönemden geçen bir devlet adamının eylemi” olarak nitelendirildi.

Açıklamada, ABD'nin Mesud Barzani'nin yeğeni ve IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile işbirliğine devam edileceği belirtildi. "Güçlü bir IKBY'nin birleşik ve federal Irak'ta uzun vadeli istikrar ve IŞİD'e karşı verilen mücadele için elzem olduğu” ifade edildi.

1 Kasım'da görev süresi dolan 71 yaşındaki Mesud Barzani pazar günü yaptığı açıklamada, başkanlığa yeniden aday olmayacağını duyurmuştu.

Bağdat ve Erbil'e çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert tarafından yapılan yazılı açıklamada, hem Bağdat hem de yeni yönetim dönemindeki IKBY'ye, mevcut sorunların Irak anayasası çerçevesinde çözülmesi için çaba gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Kuzey Irak'taki tüm taraflara da IKBY'ye mevcut sorunların çözümü ve 2018 yılında yapılacak seçimler için gereken hazırlıklarda destek olmaları için çağrıda bulunuldu.

DW/AFP/Reuters,JD/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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