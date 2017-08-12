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Dünya
Deutsche Welle

ABD Barzani'den referandumun ertelenmesini istedi

ABD Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden 25 Eylül tarihinde yapılması planlanan bağımsızlık referandumunu ertelemesini istedi.

12 Ağustos 2017 13:51

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Cuma günü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'yi telefonla arayarak 25 Eylül tarihinde planlanan bağımsızlık referandumunun ertelenmesini istedi.

Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlığı'nın internet sayfasında telefon görüşmesiyle ilgili bir açıklama yayınlandı. Açıklamaya göre Tillerson, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ve Kürt yönetiminin Bağdat'a bir heyet göndermesini takdirle karşıladığını söyledi.

Tillerson ile Barzani arasındaki görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Referandumun ertelenmesi konusunda Başkan (Barzani) Kürdistan bölgesi halkının gelecekleri için güvenceler ve alternatifler beklediğini ifade etti” denildi.

ABD Dışişleri haziran ayında yaptığı bir açıklamada referandumun dikkati IŞİD'in yenilmesi gibi "daha acil önceliklerden” uzaklaştırmasından endişe ettiklerini duyurmuştu.

©Deutsche Welle Türkçe

DW, Reuters/EC/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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