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Dünya

ABD: Barışçıl gösteriler demokratik ifadenin parçası

Beyaz Saray Sözcüsü Barışçıl halk gösterilerinin demokratik ifadenin bir parçası olduğunu söyledi

03 Haziran 2013 11:17

Beyaz Saray'dan, Taksim Gezi Parkı için yapılan eylemlerle ilgili yapılan açıklamada "Barışçıl halk gösterileri demokratik ifadenin bir parçası" denildi.
 
Beyaz Saray Sözcüsü Laura Lucas, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin, Türkiye'nin uzun süreli istikrarı, güvenliği ve refahını en iyi şekilde garanti altına almanın yolunun ifade, toplanma ve dernek kurma gibi temel özgürlüklerin desteklenmesinden geçtiğine inandığını belirtti.

Barışçıl halk gösterilerinin demokratik ifadenin bir parçası olduğunu kaydeden Lucas, "Güvenlik güçlerinin itidalli davranacağını ve tüm tarafların durumu yatıştırmak için çalışmaya devam edeceğini umuyoruz" ifadesini kullandı.

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