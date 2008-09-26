ABD bankaları kurtarma planında uzlaşamadı

ABD'de umut bağlanan ve Başkan George W. Bush, Demokrat ve Cumhuriyetçi başkan adayları Barack Obama ve John McCain ile Kongre liderlerinin katıldığı ekonomi zirvesinde, 700 milyar dolarlık finans sektörünü kurtarma planı üzerinde hiçbir anlaşma sağlanamadı.



Demokrat senatör Chris Dodd ve Cumhuriyetçi senatör Bob Bennett'in dün akşam (TSİ) pakete ilişkin genel bir uzlaşmaya varıldığını duyurmalarının ardından, Beyaz Saray'da, kalan pürüzlerin giderileceği yönünde beklenti doğmuştu.



Bush'dan ciddi uyarı



Başkan Bush da görüşme başlarken, "Bu yasa çıkmazsa ülkede ciddi bir ekonomik krizdeyiz" diyerek uyarıda bulundu.



Ancak beklentiler boşa çıktı ve pakete ilişkin hiçbir anlaşma sağlanamadı. McCain ve Obama da gazetecilere açıklama yapmadan Beyaz Saray'dan ayrıldı.



Sosyalizm isyanı



Görüşmelerin çökmesi, Temsilciler Meclisi'ndeki muhafazakar Cumhuriyetçi Partili üyelerin, Hazine Bakanlığı ve Merkez Bankası Fed tarafından hazırlanan plana "bir çeşit sosyalizm" diyerek isyan etmesinden kaynaklandı.



İsyancı Cumhuriyetçiler, plana karşı



"İsyancı" Cumhuriyetçiler, bankaların ve finans kuruluşlarının batık kredilerinin devlet tarafından devralınmasını öngören plana karşı çıkarak, bunun yerine söz konusu kuruluşlara devletin sigorta imkanı sağlamasını öngören alternatif bir planı savunmaya başladı.



Bunun üzerine, daha sonra Hazine Bakanı Henry Paulson'ın da katılımıyla Kongre'de yeniden başlayan görüşmelerde de bir yakınlaşma sağlanamadı.



Görüşmelere bugün devam edilmesi öngörülüyor.



Cumhuriyetçi aday McCain suçlandı



Paket üzerinde anlaşmaya yakınlaşıldığının sanıldığı bir ortamda görüşmelerin çıkmaza girmesinden dolayı Demokratlar, Cumhuriyetçi aday McCain'i suçladılar.



Demokratlar, krizin çözümü yönünde çalışma yapmak üzere kampanyasına ara vererek Washington'a gelen McCain'in, "isyancı" Cumhuriyetçileri el altından destekleyerek görüşmeleri sabote ettiğini savundular.



Senato'daki Demokrat çoğunluk lideri senatör Harry Reid, "John McCain işe yarar hiçbir şey yapmadı, sadece sürece zarar verdi" dedi.



Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin Demokrat başkanı milletvekili Barney Frank de "Sanırım bu, McCain'in bir seçim kampanyası numarası" diye konuştu.



McCain'in yardımcıları ise bu iddiayı reddetti.





