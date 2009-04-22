‘ABD bankaları artık kredi verebilir’

ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, bankaların, kredi verebilecek düzeyde yeterli sermayeye sahip olduklarını söyledi.



Geithner, Kongrenin, bankaların dayanıklılık testiyle ilgili çalışmasından önce yaptığı açıklamada, bankaların, kayıplarını telafi edebilecek düzeyde rezerve sahip olduğunu anlattı.



Timothy Geithner, bankaların, mevduat toplayarak ya da özel yatırımlardan fon toplayarak kredi vermeye devam edeceklerini kaydetti.



Geithner, piyasadaki kredi hareketliğinde bir canlanma gözlendiğini de vurguladı.



ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner'ın bu açıklamasının ardından, dünya borsalarında, banka hisseleri ağırlıklı bir toparlanma gözlemlendi.

