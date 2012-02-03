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Dünya

ABD Bakanı: İsrail İran'ı vurabilir

İsrail kendisine bölgesindeki en büyük tehdit olarak gördüğü İran'a saldıracak mı? Amerikan Savunma Bakanı Leon Panetta'nın açıklaması da eklendi.

03 Şubat 2012 02:00


T24 - İsrail kendisine bölgesindeki en büyük tehdit olarak gördüğü İran'a saldıracak mı? Uluslararası basında sıklıkla yer alan haberlerin üzerine Amerikan Savunma Bakanı Leon Panetta'nın açıklaması da eklendi. Panetta, İsrail'in İran'ı nisan ya da mayıs ayında vurabileceği kanısında.

CNNTürk'te yer alan habare göre; Amerikan basının bir Obama yönetimi yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Pentagon Şefi, İsrail'in önümüzdeki birkaç ay içinde irana saldırma ihtimali konusunda kaygılı.

Panetta'nın görüşü, İsrail'in nisan, mayıs ya da haziran ayında İran'ı vurabileceği yönünde.

Çünkü İsrail'e göre, İran'ın, o zamana kadar nükleer silah yapabilmek için yeterli miktarda zenginleştirilmiş uranyuma sahip olma ihtimali yüksek.

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak da askeri seçeneği sıklıkla gündeme getiriyor.

Barak, yaptırımların İran'ın askeri amaçlı nükleer programını durdurmayı başaramaması halinde 'harekete geçme' seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.


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