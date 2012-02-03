ABD Bakanı: İsrail İran'ı vurabilir

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CNNTürk'te yer alan habare göre; Amerikan basının bir Obama yönetimi yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Pentagon Şefi, İsrail'in önümüzdeki birkaç ay içinde irana saldırma ihtimali konusunda kaygılı.Panetta'nın görüşü, İsrail'in nisan, mayıs ya da haziran ayında İran'ı vurabileceği yönünde.Çünkü İsrail'e göre, İran'ın, o zamana kadar nükleer silah yapabilmek için yeterli miktarda zenginleştirilmiş uranyuma sahip olma ihtimali yüksek.İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak da askeri seçeneği sıklıkla gündeme getiriyor.Barak, yaptırımların İran'ın askeri amaçlı nükleer programını durdurmayı başaramaması halinde 'harekete geçme' seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.