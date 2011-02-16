-ABD BAHREYN'DEN KAYGILI WASHINGTON (A.A) - 16.02.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Philip Crowley, Bahreyn'de düzenlenen protesto gösterilerinde iki protestocunun hayatını kaybetmesinden dolayı endişe duyduğunu bildirdi. Crowley, yaptığı yazılı açıklamada, "Bahreyn'de düzenlenen protesto gösterilerinde meydana gelen şiddet olayları bizi son derece endişelendirdi" şeklinde ifadeler kullandı. Sözcü Crowley, Bahreyn hükümetinin, önceki gün düzenlenen gösterileri sırasında polisin müdahalesi sonucu 2 protestocunun ölmesiyle ile soruşturma başlatacağı ve sorumlular hakkında önlem alınacağı yönünde söz vermesinden dolayı memnuniyet duyduğunu açıkladı. Crowley, ABD'nin, polisi de göstericileri de daha itidalli davranmaya ve şiddetten kaçınmaya çağırdığını ifade etti. Bahreyn'in başkenti Manama'da, bazıları rejim değişikliği isteyen binlerce kişi dün gösteri düzenlemişti. Göstericiler, Sünni hanedanın idare ettiği nüfusun çoğunluğunun Şii olduğu bu küçük körfez krallığında hükümet karşıtı protesto gösterilerinin önceki gün şiddetle bastırılması sırasında öldürülen iki Şiinin cenaze töreninin ardından, Manama'da meydanları doldurmuştu.