-ABD, BAHREYN'DE "AŞIRI GÜÇ KULLANIMINA" KARŞI WASHINGTON/KAHİRE/BAĞDAT (A.A) - 16.03.2011 - ABD, Bahreyn'de göstericilere karşı "aşırı güç ve şiddet" kullanımına karşı olduğunu bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi twitter'da yayımladığı mesajda, "Göstericilere karşı aşırı güç ve şiddet kullanımına itiraz ediyoruz. Kaygılarımızı bugün doğrudan Bahreyn'e ilettik" denildi. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da ziyaret için bulunduğu Mısır'dan, Amerikan CBC televizyonuna yaptığı açıklamada, Bahreyn ile göstericileri bastırmasına yardım etmek için bu ülkeye asker gönderen Körfez'deki müttefiklerinin, "yanlış yolda" olduğunu söyledi. Clinton, Bahreyn'de olanları tehlikeli bulduklarını belirterek, göstericilerin isteklerine ve taleplerine güvenlik tedbirleriyle verilecek bir yanıt bulunmadığını düşündüklerini kaydetti. Bahreyn'e, göstericilerle siyasi anlaşma sağlanması için görüşme yapması çağrısında bulunduklarını belirten Clinton, bunu aynı zamanda Körfez İşbirliği Konseyi üyesi olan bölgedeki ortaklarına çok açık biçimde ilettiklerini söyledi. Clinton, Bahreyn hükümetine destek için bu ülkeye asker gönderen ülkeleri kast ederek de "yanlış yoldalar" dedi. -MALİKİ- Bu arada Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Bahreyn'e asker gönderen komşu ülkelerin müdahalesinden kaygı duyduğunu bildirdi. Irak Başbakanlık makamından yapılan açıklamaya göre Maliki, İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ile yaptığı görüşmede, Bahreyn'e komşu ülkelerin asker göndermesinin "sorunu çözmek yerine, bölgedeki durumun karmaşıklaşmasına ve mezhep gerginliğinin alevlenmesine yol açacağını" söyledi. Bahreyn'de bir aydır gösteriler düzenleyen, nüfusun çoğunluğunu oluşturan Şiilere son günlerde sert müdahalede bulunulurken, Körfez İşbirliği Konseyi'nin kararıyla Suudi Arabistan ve diğer üye ülkelerden 1000 kadar asker dün bu ülkeye gönderilmişti. -BAHREYN'DE Şİİ BAKANLARDAN BİRİ İSTİFA ETTİ- Bahreyn'de Şii Sağlık Bakanı Nezar Bin Sadık El Baharna'nın hükümetin demokrasi yanlısı protestoculara yönelik tavrı nedeniyle istifa ettiği bildirildi. El Vasat gazetesi, kısa süre önce Sağlık Bakanlığına atanan Baharna'nın istifa gerekçesini açıklamadığını, ancak Salmaniye hastanesinde insanlara kötü davranıldığına şahit olduğunu söylediğini yazdı. Gazete, İskan Bakanı Mecid Bin Muhsin El Alavi'nin de ülkedeki son olaylar nedeniyle kabine toplantılarını boykot ettiğini belirtti. -SİSTANİ'DEN GÖSTERİCİLERE KARŞI ÇAĞRI- Irak'ta Büyük Ayetullah Ali Hüseyin El Sistani, Bahreyn'de Şii göstericilere karşı şiddete başvurmaya son verilmesi çağrısında bulundu. Sözcüsü Hamid El Haffaf'a göre Sistani, Bahreyn'deki yetkililerden silahsız kişilere karşı şiddete başvurmaya son verilmesini istedi ve son günlerde hükümetin aldığı önlemlerden büyük endişe duyduğunu söyledi. Sözcü, Sistani'nin ülkedeki sorunların barışçı yollardan çözülmesi gerekliliğini vurguladığını ifade etti.