ABD, Bağdat Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor

ABD, Bağdat Büyükelçiliği’ndeki diplomat ve çalışanlarını hızlı bir şekilde tahliye etmek için 100 civarında asker görevlendirdi. Elçilik görevlilerinin, Ürdün’ün başkenti Amman’a gönderileceği belirtildi.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Bağdat’a doğru ilerlemeye çalışmasından sonra büyükelçiliği tahliye etme kararı alan Washington yönetimi, aralarında deniz piyadelerinin de olduğu bir ekip ile büyükelçilik binasının tahliyesini gerçekleştiriyor.

Elçilik görevlilerinin Ürdün’ün başkenti Amman’a gönderileceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak’a gidecek vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.

Bakanlık, zorunlu olmadıkça Irak’a gidilmemesi gerektiğini, ülke içinde seyahatin güvenli olmadığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, IŞİD’in Irak’ın Tikrit şehrinde 1700’den fazla Şii’yi öldürdüğü iddialarına ilişkin, "Korkunç" yorumunu yaptı.

Psaki, ABD’nin yaşanan katliamı kabul edemeyeceğini ifade ederek “Direnişçilerin hedefleri bütün Iraklıların kalplerine korku salmak ve insanlar arasında mezhepsel bölünme oluşturmaktır” dedi.

Bu arada, Bağdat’ta dün meydana gelen bir bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 30’dan fazla kişi yaralandı. Pazar gününden önce bombalı bir araçla yapılan saldırıda da 10 kişi ölmüş, 21 kişi yaralanmıştı.