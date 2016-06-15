ABD: Bağdadi'nin öldüğüne yönelik bir kanıt yok

ABD Savunma Bakanlığı, terör örgütü IŞİD'in lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğüne ilişkin açıklamaların doğruluğuna dair kanıt bulunmadığını söyledi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeff Davis, bilgilendirme toplantısında, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon uçaklarının Rakka'ya düzenlediği saldırıda Bağdadi'nin öldüğüne ilişkin iddialar hakkındaki soruları yanıtladı.

Davis, sosyal medyada da bu tür iddialar bulunduğunu hatırlatarak, "Bu iddiaları destekleyecek herhangi bir bilgi görmedik" dedi.

Daha önce de Bağdadi'nin öldüğüne yönelik iddialar ortaya atıldığını belirten Davis, "Elimizde bunların bağımsız olarak doğruluğunu gösterecek bir şey bulunmuyor" diye konuştu.

IŞİD ile bağlantılı olduğu belirtilen bir haber ajansı, Bağdadi'nin pazar günü Rakka'ya düzenlenen bir hava saldırısında öldüğünü ileri sürmüştü.