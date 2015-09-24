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Dünya

ABD: Bağdadi'nin danışmanı El Türkmeni öldürüldü

Pentagon Sözcüsü Peter Cook, Türkmeni'nin 10 Eylül’de gerçekleştirilen hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı

24 Eylül 2015 00:32

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Bağdadi'nin yakın danışmanı olarak bilinen IŞİD'ın üst düzey yetkilisi Ebu Bekir El Türkmeni ve Fransız bomba uzmanı David Druegon'un öldürüldüğü yönündeki haberleri doğruladı.

Radikal'de yer alan habere göre, Pentagon Sözcüsü Peter Cook, El Kaide’den ayrıldıktan sonra IŞİD’e katılan Ebu Bekir El Türkmeni’nin, Irak’ın Tel Afer kenti yakınlarında, 10 Eylül’de gerçekleştirilen hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

IŞİD’in üst düzey liderlerinden Ebu Bekir Türkmeni, Bağdadi’nin yakın danışmanlarından biri olarak biliniyordu.

Peter Cook, David Drugeon’ın 5 Temmuz’da Halep yakınlarında düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü bildirdi.

 

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