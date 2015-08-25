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Dünya
Deutsche Welle

ABD, Avrupa'ya savaş uçakları gönderiyor

Ukrayna krizinin Batı ile Rusya arasında neden olduğu gerginlik tırmanıyor. ABD, ilk kez IŞİD'e karşı kullandığı en gelişmiş savaş uçaklarını Doğu Avrupa'ya yerleştiriyor.

25 Ağustos 2015 11:50


ABD Savunma Bakanlığı'nın Hava Kuvvetleri sorumlusu Deborah Lee James, NATO üyesi Doğu Avrupa ülkelerine daha fazla destek verilmesi hedefi çerçevesinde F22 savaş uçaklarının Avrupa'ya kaydırılacağını söyledi.

Deborah Lee James, "ABD ve Avrupalı müttefikleri açısından Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri kaygı yaratmaya devam ediyor" dedi.

Hangi ülkeye kaç F-22 gönderilecek?

ABD'li pilotların Avrupa'da deneyimlerini artıracağını kaydeden yetkili, toplam kaç F-22'nin gönderileceği, bunun hangi ülkeye ve ne zaman yapılacağı konusuna ise açıklık getirmedi.

Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı olarak geçen yıl Kırım'ı ilhak etmesi, Baltık ülkeleri ve Polonya'nın kaygılarını artırdı. Batı, Moskova'yı Ukrayna'daki ayrılıkçılara askeri destek vermekle suçluyor. Rusya iddiaları reddediyor.

Dünyanın en gelişmiş savaş uçağı

F-22, dünyanın en gelişmiş ve en pahalı savaş uçağı olarak kabul ediliyor. "Yırtıcı kuş" (Raptor) olarak da anılan F-22'ler düşük radar izi ile yüksek görünmezlik sağlayan özelliklere sahip. F-22'ler ilk kez Irak ve Suriye'de terör örgütü IŞİD'e karşı kullanıldı. F-22'ler 2005'te hizmete girdi. ABD Hava Kuvvetleri'nde toplam 180 adet F-22 görev yapıyor.

NATO, Ukrayna'ya dolaylı yollardan destek veriyor

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev'e bağlı askeri birlikler arasında çatışmalar yeniden alevlenmiş, NATO geçen hafta yaptığı bir açıklamayla ayrılıkçıları sert ve açık bir dille uyarmıştı. NATO sözcüsü, "Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçıların Ukrayna topraklarını her işgal etme girişimi, uluslararası toplum açısından kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

NATO üyesi olmayan Ukrayna, ittifak tarafından dolaylı olarak Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı destekleniyor

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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