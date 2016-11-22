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Dünya
Deutsche Welle

ABD Avrupa'daki vatandaşlarını uyardı

ABD, terör tehdidine dikkat çekerek Noel döneminde Avrupa ülkelerine giden vatandaşlarından dikkatli olmalarını istedi.

22 Kasım 2016 15:06

Olası terör saldırılarına karşı Avrupa'ya seyahat edecek olan vatandaşlarını uyaran ABD Dışişleri Bakanlığı, El Kaide ve IŞİD'in Avrupa'daki uzantılarının Avrupa'da terör saldırıları planladığına dair ellerinde güvenilir istihbarat bulunduğunu bildirdi.

Avrupa'da terör tehdidinin arttığını ifade eden Bakanlık, bu nedenle Avrupa'daki ABD vatandaşlarının Noel döneminde dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.

Özellikle kalabalıkların toplandığı yerlere giden ve toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarından dikkatli olmalarını isteyen Bakanlık, aşırı grupların Belçika, Fransa, Türkiye ve Almanya'da daha önce saldırılar düzenlediğine de işaret etti. Bakanlık, bu uyarının 27 Şubat'a kadar geçerli olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçen ay 29 Ekim nedeniyle Türkiye ile ilgili uyarıda bulunmuş, ardından da güvenlik nedeniyle İstanbul’daki diplomatik temsilciliğinde çalışanların yakınlarına Türkiye’yi terk etme çağrısı yapmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/HS,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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