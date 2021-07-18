ABD, Avrupa ve Japonya Merkez Bankaları pandemi döneminde 9 trilyon dolar harcadı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa ve Japonya merkez bankalarının toplam bilanço büyüklüğü 24 trilyon doları aştı. Tahvil ve menkul kıymet alımlarıyla toparlanmayı finanse eden ve varlık fiyatlarını şişiren üç merkez bankasının pandemi dönemi harcaması yaklaşık 9 trilyon dolar oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre Enflasyondaki yükseliş nedeniyle gündemdeki ABD Merkez Bankası Fed'in toplam varlıkları 8,2 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam ABD'nin milli gelirinin yüzde 37'sine eşit.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) varlıkları ise toplamda 8 trilyon euroya (9,4 trilyon dolar) yaklaştı. Bu rakam da Euro bölgesi toplam ekonomik büyüklüğünün yüzde 75'ine eşit.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bilanço büyüklüğü 719 trilyon yen (6,5 trilyon dolar) seviyesinde. Bu rakam da Japonya milli gelirinin yüzde 133'üne eşit.

Fed'in bilançosunun 2022 sonunda 9 trilyon dolara ulaşması bekleniyor

Fed, aylık 120 milyar dolarlık tahvil (borç senedi) ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alım programını azaltma takvimini tartışmaya başlasa da bilanço büyümesinin devam etmesi bekleniyor.

Tahminler, Fed bilançosunun 2022 sonunda 9 trilyon dolara ulaşması ve sonra yatay seyretmesi yönünde.

2008 ortasında Fed bilanço büyüklüğü yaklaşık 900 milyon dolar seviyesindeydi.

Önce 2008 finansal krizi, sonra da pandemi nedeniyle dolar muslukları açıldı ve bilanço 13 yılda neredeyse 10'a katlandı.

Dünya genelinde Merkez Bankaları, hem faiz indirimleri hem de varlık alımları yoluyla dünya genelinde pandemi sırasında ekonomileri destekledi.

ABD, AB ve Japonya'da devasa kamu harcamaları için çıkarılan tahviller, yani borçlanma, merkez bankaları tarafından finanse edildi.

Merkez bankalarının bilançosu büyürken, küresel borçlar da artıyor. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, 2021’in ilk çeyreği itibarıyla küresel borç 289 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Pandemi yılı olan 2020’de küresel borç, 31,7 trilyon dolar arttı.