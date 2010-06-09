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Dünya

ABD: Avrupa, Türkiye'yi Doğu'ya itti

ABD Savunma Bakanı Gates, Avrupa'nın Türkiye ile ilişki kurarken çekingen davranmasının Türkiye'yi Doğu'ya ittiğini söyledi.

09 Haziran 2010 03:00

T24 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates, "Avrupa'nın Türkiye ile bağı güçlendirmede çekingen davranması Ankara'yı Doğu'ya itti" dedi. Gates, Türkiye-İsrail ilişkilerinin kötüye gitmesinden de endişe duyduğunu söyledi.


İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunan Gates, ilişkilerin bozulmasının bölgesel istikrara olumsuz etkisinden duyduğu endişeyi de ifade ederek, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin zaman içinde yeniden düzelmesini umduğunu kaydetti.


Gates ayrıca, Avrupa'nın Türkiye ile bağları arttırmak konusundaki isteksizliğinin, Ankara'yı doğuya doğru ittiğini belirtti

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