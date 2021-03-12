ABD: Avrupa Birliği'nden Rusya'ya karşı ilave ortak yaptırım talep edeceğiz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan , Rusya'nın 'dostça olmayan adımlar' attığını, bu nedenle Avrupa Birliği'nden (AB) bu ülkeye karşı ilave ortak yaptırım geliştirme talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Sullivan, bugünkü basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'ın bu yönde hareket etme niyetinde olduğunu belirterek, "Rusya ve Çin'e bakarsanız Biden, Avrupalılarla ortak çalışma dahil Rusya'ya yönelik sert politika uygulamaya başladı" ifadelerini kullandı.

Washington'un, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlenmesi nedeniyle Moskova'ya 'hesap çıkarma' niyetinde olduğunu söyleyen Sullivan, ayrıca Rusya'nın 'diğer kötü niyetli eylemlerine' fazladan yanıt vermeyi planladıklarını dile getirdi.

Öte yandan Biden başkanlığında, Hindistan, Avustralya ve Japonya liderleri ile yapılan 'Quad' toplantısının bir ilk olduğunu belirten Sullivan, toplantıda 'açık ve özgür bir Hint-Pasifik' bölgesi vurgusu yapıldığını aktardı.

Sullivan, toplantıda seyrüsefer serbestisi, Güney ve Doğu Çin Denizi, Kuzey Kore, Myanmar'da darbe ve ardından yaşanan şiddet olayları gibi konuların ele alındığını kaydederek, "Başkan Biden ve mevkidaşları, otokrasi ve demokrasi arasındaki rekabete dikkati çekerek, bazı aksaklıkları ve kusurlarına rağmen demokrasinin insanların ekonomik, sosyal ve teknolojik sıkıntılarına yanıt verecek en iyi sistem olduğu konusunda mutabık kaldı" ifadelerini kullandı.