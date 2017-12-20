"ABD Atilla'ya karşı' davası sürerken Londralı fon, Halkbank'ın yüzde 5'ini aldı"

Sabah yazarı Dilek Güngör, 'ABD Atilla'ya karşı' davası sürerken merkezi Londra'da bulunan Mondrian Investment Partners fonunun, Halkbank'a borsada 175 milyon dolarlık yatırım yaparak hisselerinin yüzde 5.04'ünü aldığını iddia etti.

Güngör, "Biz ülkemizde, milli bankamıza sahip çıkmak şöyle dursun "Halkbank'a ceza gelirse ne yaparız?" diye naralar atarken, elin Londralı'sı gelip parasını Türk bankasına boşaltıyor. Hepimizin bunu düşünmesi gerekir bence..." ifadesini kullandı.

Güngör'ün "ABD davası sürerken Halkbank'ın yüzde 5'ini kim aldı?" başlığıyla yayımlanan (20 Aralık 2017) ilgili yazısı şöyle:

Adına Zarrab mı Atilla mı ne derseniz deyin, ABD'deki kumpas davası fiilen çöktü. Çöktüğünü sadece Zarrab'ın dayısı ile yaptığı görüşme kayıtlarının mahkeme tutanaklarına girmesinden anlamıyoruz. İlk günlerde davayı köpürterek işi siyasi operasyona çevirmeye çalışan gazete ve internet siteleri umduklarını bulamayınca başlarını kuma gömdü. Sosyal medyada FETÖ'cüler dışında paylaşım yapan neredeyse yok. Sokaktaki vatandaş zerre kadar meseleyle ilgilenmiyor.

Keza yabancı yatırımcılar da... Öyle olsaydı, Avrupa'da 62 milyar doları yöneten bir fon Zarrab- Atilla-Halkbank davasının olduğu sırada koşa koşa Borsa İstanbul'a gelmezdi herhalde... Ezbere konuşmuyorum, elimde KAP'a yapılan bir açıklama var. ABD'de 4 Aralık'ta başlayan Zarrab davasının ardından bir hafta geçmeden Mondrian InvestmentPartners borsada Halkbank hisselerine yatırım yapıyor. Merkezi Londra'da bulunan fon, Halkbank hisselerinin yüzde 5.04'ünü alıyor. Bu şu demek aslında, Halkbank'ın halka açık kısmının yüzde 10'u artık Mondrian'ın...

Başka bir hesapla Londralı fon ABD'deki kumpas davası sürerken bankaya 175 milyon dolar yatırım yapmış durumda.

Fonun Kuzey Amerika, Avrupa, Uzakdoğu ve Avustralya'da yatırımları bulunuyor.

Ağırlıklı olarak girdikleri ülkelerde kamu hisseleri ve bireysel emeklilik fonlar alıyorlar.

İlginç değil mi?

Biz ülkemizde, milli bankamıza sahip çıkmak şöyle dursun "Halkbank'a ceza gelirse ne yaparız?" diye naralar atarken, elin Londralı'sı gelip parasını Türk bankasına boşaltıyor.

Hepimizin bunu düşünmesi gerekir bence...