T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Asya'ya temsilci gönderiyor WASHİNGTON (A.A)

30 Aralık 2011 01:15

-ABD Asya'ya temsilci gönderiyor WASHİNGTON (A.A) - 29.12.2011 - ABD yönetiminin Kuzey Kore lideri Kim Jong İl'in ölümünden sonra gelecek hafta Asya'ya temsilci göndereceği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlığın Doğu Asya ve Pasifik'ten sorumlu bakan yardımcısı Kurt Campell'ın, Kim Jong İl'in ölümünden sonraki gelişmeler hakkında danışmalarda bulunmak üzere Çin, Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamada, Campell'ın Pekin, Seul ve Tokyo turunun 3 Ocak'ta başlayıp 7 Ocak'ta sona ereceği kaydedildi. Campell, Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın aralık başında Myanmar'ı ziyaret etmesi ve Kim Jong İl'in ölümü ile yerine oğlu Kim Jong Un'un geçmesinden sonra bölgeye giden en üst düzey Amerikalı yetkili olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24