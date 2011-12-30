-ABD Asya'ya temsilci gönderiyor WASHİNGTON (A.A) - 29.12.2011 - ABD yönetiminin Kuzey Kore lideri Kim Jong İl'in ölümünden sonra gelecek hafta Asya'ya temsilci göndereceği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlığın Doğu Asya ve Pasifik'ten sorumlu bakan yardımcısı Kurt Campell'ın, Kim Jong İl'in ölümünden sonraki gelişmeler hakkında danışmalarda bulunmak üzere Çin, Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamada, Campell'ın Pekin, Seul ve Tokyo turunun 3 Ocak'ta başlayıp 7 Ocak'ta sona ereceği kaydedildi. Campell, Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın aralık başında Myanmar'ı ziyaret etmesi ve Kim Jong İl'in ölümü ile yerine oğlu Kim Jong Un'un geçmesinden sonra bölgeye giden en üst düzey Amerikalı yetkili olacak.