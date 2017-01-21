"ABD, Astana görüşmelerine heyet göndermeyecek"

ABD Dışişleri Sözcüsü Mark Toner, Astana görüşmelerine heyet göndermeyeceklerini açıkladı. Görüşmelerde ABD'yi Kazakistan Büyükelçisi temsil edecek.
Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenecek olan Suriye görüşmelerine ABD, heyet göndermeyecek. Görüşmelerde ABD’yi Kazakistan Büyükelçisi George Krol temsil edecek.
Görüşmelerle ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, “Devlet Başkanımızın göreve başlaması ve geçiş döneminin acil gereksinimler göz önünde bulundurulduğunda, Washington Astana konferansına heyet göndermeyecek” dedi.
Görüşmelerde ABD’yi Kazakistan Büyükelçisi George Krol temsil edecek.