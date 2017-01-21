T24 LogoT24 Logo
Gündem

"ABD, Astana görüşmelerine heyet göndermeyecek"

Reuters, ABD'nin Astana'daki Suriye zirvesine heyet göndermeyeceği bilgisini geçti

21 Ocak 2017 21:58

ABD Dışişleri Sözcüsü Mark Toner, Astana görüşmelerine heyet göndermeyeceklerini açıkladı. Görüşmelerde ABD'yi Kazakistan Büyükelçisi temsil edecek.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenecek olan Suriye görüşmelerine ABD, heyet göndermeyecek. Görüşmelerde ABD’yi Kazakistan Büyükelçisi George Krol temsil edecek.

Görüşmelerle ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, “Devlet Başkanımızın göreve başlaması ve geçiş döneminin acil gereksinimler göz önünde bulundurulduğunda, Washington Astana konferansına heyet göndermeyecek” dedi.

Görüşmelerde ABD’yi Kazakistan Büyükelçisi George Krol temsil edecek.

ETİKETLER

astanasuriyeabdasker

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24