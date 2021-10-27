ABD, Assange'ın iadesi için yasal itiraz sürecini başlattı

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ABD için çalışan avukatlar, Britanya'da Wikileaks kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın iade edilmesinin mahkeme kararıyla önlenmesinin ardından karara itiraz sürecini başlattı.

TIKLAYIN | Kimi için dünyayı değiştiren bir gazeteci, kimi için devlet sırlarını ifşa eden bir casus: Wikileaks’in kurucusu Julian Assange

ABD'li avukatlar, kararı veren Yüksek Mahkeme yargıcının Assange'ın psikiyatristi tarafından yanıltıldığını iddia ediyor.

Assange'ın çarşamba günkü duruşmanın bir bölümüne video bağlantı ile katıldığı belirtildi.

Ocak ayında mahkeme, ruh sağlığı endişelerini gerekçe göstererek Assange'ın ABD'ye iade edilmesini reddetmişti. Hakim, Assange'ın gizli belgeleri yayımlayarak bazı kişileri tehlikeye attığını ve bunun suç sayılabileceğini ifade etmişti.

Assange ve ekibi, Wikileaks üzerinde binlerce gizli dosya yayımlamıştı.

Assange, ABD'ye iade edilirse casusluk yasası ile yargılanacak. Wikileaks kurucusunun avukatları, suçlu bulunursa ABD'de 175 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini söylüyordu.