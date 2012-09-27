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Dünya

ABD, Assange bir numaralı devlet düşmanları listesine aldı

WikiLeaks kurucusu Julian Assange, ABD'de de düşman sınıflandırmasında El Kaide ve Taliban üyeleriyle aynı seviyeye konuldu

27 Eylül 2012 16:50

WikiLeaks kurucusu Julian Assange, ABD tarafından bir numaralı devlet düşmanları listesine konuldu. Assange, düşman sınıflandırmasında El Kaide ve Taliban militanlarıyla aynı kategoride yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gizli belgelerini Wikileaks üzerinden yayınlayan Julian Assange, düşman sınıflandırmasında El Kaide ve Taliban üyeleriyle aynı seviyeye konuldu.

ABD Hava Kuvvetleri tarafından gizli koduyla hazırlanan belgede, WikiLeaks ve WikiLeaks destekçileriyle bağlantıya geçen ABD ordusu mensuplarının "düşmanla iletişime geçmek" suçlamasıyla karşı karşıya kalabilecekleri, suçlamaların derecesine göre idamla dahi yargılanabilecekleri belirtildi.

ABD Hava Kuvvetleri’nin yürüttüğü bir soruşturmada ise, ABD'ye ait yüksek güvenlik dereceli dosyalara ulaşabilme hakkı bulunan bir siber sistem analistinin WikiLeaks'e destek verdiği ve Londra'da Assange için yapılan gösterilere katıldığı tespit edildi.

Yürütülen soruşturma, ABD İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Pentagon tarafından kullanılan güvenlik ağına (SIPRNet) erişme yetkisi bulunan analistin, gizli kodlu belgeleri, Wikileaks taraftarlarıyla paylaşıp paylaşmadığı üzerinde duruldu.

Hakkında soruşturma yürütülen analistin, gizli belgelere erişme hakkı engellendi ancak soruşturma sonucunda hakkında dava açılmadı. Suçlamalara maruz kalan analist ise, bilgi sızdırdığı iddialarını reddetti.

 

Destekçiler de devlet düşmanı

 

ABD’ye ait çok gizli ve hassas bilgilerin WikiLeaks’te yayınlanması sadece Assange’ın başını yakmadı. WikiLeaks’e desteğini açıklayan ve bağışta bulunanlar da Washington tarafından “104-D” protokolu kapsamında ABD düşmanı ilan ediliyor. Protokol, düşmanla iletişim kurmanın suç sayılması üzerinden bütün WikiLeaks destekçilerini ABD yasalarına göre düşman ilan ediyor.

 

Assange Obama'yı hedef aldı

 

BM Genel Kurul toplantısında video konferans aracılığıyla bir konuşma yapan WikiLeaks kurucusu Julian Assange ise, ABD Başkanı Obama'yı hedef aldı.

ABD Başkanı Obama'yı Arap Baharı'nı kendi siyasi çıkarları için kullanmakla suçlayan Assange, Obama’nın Ortadoğu’da ifade özgürlüğünden yana tavır takınırken kendi ülkesinde bunu uygulamadığını belirtti ve bunun en iyi örneğinin kendi başına gelenler olduğunu söyledi.

 

ABD'ye iade edilmekten korkuyor

 

İngiltere, İsveç'te iki kadına cinsel taciz suçlamasıyla hakkında dava açılan WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ı iade etmeye karar verdi. Bu kararı protesto eden Assange, Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğine giderek siyasi sığınma talep etti. Siyasi sığınma talebi kabul edilen Assange, hala Ekvador Büyükelçiliği'nde bulunuyor. Assange, İsveç'te yargılanmaktan korkmadığını ancak buradan kendisinin ABD'ye iade edileceğini iddia ediyor.

İngiliz güvenlik güçleri ise, Assange'ın kaçarak ülkeyi terk etmesini önlemek için elçilik önünde 24 saat kuş uçurtmuyor.

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