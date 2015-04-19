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Dünya

ABD askerlerinin Filipinler'de barlara gitmesi yasaklandı

Yasağın sebebinin, bir ABD askerinin barda tanıştığı Filipinli bir transseksüeli öldürmekle suçlanması olduğu açıklandı

Jennifer Laude&#39;nin öldürülmesinin ardından ülkede eylemler düzenlenmişti

19 Nisan 2015 22:41

ABD ve Filipin askerleri, pazartesi günü 10 günlük yıllık askeri eğitimlerine başlayacak. Bölgedeki en zayıf askeri güç olan Filipinler'in ABD'den askeri eğitimler için destek alması gerektiği için ortaya çıkan bu durum, oldukça ilginç bir kısıtlamayı da beraberinde getirdi. ABD askerlerinin eğitim süresince bar ve gece kulüplerine girişi, ABD Pasifik Komutanlığı tarafından yasaklandı. 

Yasağa, bir ABD askerinin barda tanıştığı trans kadın Jennifer Laude'yi öldürmekle suçlanmasının sebep olduğu açıklandı. ABD Pasifik Komutanlığı sözcüsü Alex Lim, "Akşam saat 10´dan sonra sokağa çıkma yasağı var. Bu kısıtlamalar, barları ve kulüpleri içeriyor" dedi. Lim, ABD'li askerlerin eğitim harici zamanlarda sadece yemek yeme izinleri olduğunu ve onu da otellerinde yiyebileceklerini ifade etti.

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