-ABD askerlerinin "ölüye saygısızlık" ettikleri iddiası WASHINGTON (A.A) - 12.01.2012 - Amerikan askerlerinin Afganistan'da "ölülere saygısızlık" ettiği öne sürüldü. İnternette yayımlanan kısa bir video kaydında, Amerikan askeri olduğu belirtilen dört kişilik üniformalı bir grubun, Taliban oldukları belirtilen, kanlar içerisindeki üç Afgan'ın cesedinin üzerine idrarını yaptığı görülüyor. Amerikan donanması konuyla ilgili soruşturma başlatırken, görüntünün kaynağının ve gerçek olup olmadığının henüz belirlenemediğini kaydetti. Yapılan açıklamada, ancak bu tarz hareketlerin donanmanın temel değerleriyle bağdaşmadığı vurgulandı. -"Canavarca" Bu arada ABD Savunma Bakanlığı görüntüye tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü John Kirby, görüntünün "midesini bulandırdığını" söyledi. Kirby, görüntüdekiler kim olursa olsun, hangi koşullarda bu görüntü çekilmiş olursa olsun, hareketin "canavarca, itici ve kabul edilemez" olduğunu belirtti. Afganistan'da, çoğu Kandahar ve Helmand vilayetinde olmak üzere yaklaşık 20 bin donanma askeri görev yapıyor.