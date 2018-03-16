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ABD askerlerini taşıyan helikopter Irak'ın batısında düştü

Helikopterde bulunan yedi kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi

16 Mart 2018 05:01

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, ABD askerlerini taşıyan bir helikopterin Irak'ın batısında düştüğünü duyurdu. Helikopterde bulunan 7 kişi hayatını kaybetti.

Suriye sınırına yakın bir bölgede düştüğü bildirilen helikopterin HH-60 Pave Hawk tipi askeri nakil helikopteri olduğu öğrenildi. Helikopterde bulunan yedi kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İlk bilgilere göre helikopter düştüğü sırada muharebe görevi yürütmüyordu. 

ABD Merkez Komutanlığı helikopterin düşüş nedeniyle ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

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ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonABDaskerIrakdüştü

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