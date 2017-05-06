"ABD askerlerini 'kazara' vurabiliriz" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, Suriye’nin kuzeyindeki ABD askerleriyle ilgili olarak sarf ettiği “Bir bakarsın kazara birkaç roket de onlara isabet eder” sözlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Çevik, Yeni Birlik gazetesindeki köşesinde şu ifadeleri kullandı.

“Erkan Tan ile yaptığımız bir radyo söyleşisi hemen alınıp allanıp pullanarak “İlnur Çevik: Türkiye Amerika’yı Suriye’de vurur!” olarak takdim edildi…

Söylenen çok açık! ABD, YPG ve PKK’ya Suriye’de destek verip bir de onlara Türkiye’ye karşı kalkan rolüne soyunursa ve PKK Suriye üzerinden Türkiye’deki terör faaliyetlerine YPG destekli devam ederse eninde sonunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi Türkiye bunları ‘bir gece ansızın vurur’ ve bundan bölgede bulunan ABD askeri unsurları da zarar görebilir… Buna başka bir anlam çıkarmak veya öküzün altında buzağı aramak boş bir çaba.”

Çevik ne demişti?

"Oraya gezmeleri bir şey ifade etmez. Eğer o PKK'lı teröristler Türkiye içindeki eylemlerine devam ederlerse, biliyorsunuz Kuzey Suriye'den sızıyorlar. O bölgeden ülkemize sızıyorlar. DAEŞ'e noldu? Bir gece ansızın gittik oraya ve kendimizi El Bab'da bulduk. Aynı şey Kuzey Suriye için de geçerli. Eğer fazla ileri giderlerse bizimkiler öyle Amerikanları zırhlıları ordaymış... Bir bakarsın kazara birkaç roket de onlara isabet ederler."