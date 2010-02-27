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Dünya

ABD askerlerine Facebook izni

ABD Savunma Bakanlığı, Amerikan askerlerinin Twitter, Facebook gibi sosyalleşme ağlarını kullanmalarına izin verdi.

27 Şubat 2010 02:00

T24 - ABD Savunma Bakanlığı, Amerikan askerlerinin Twitter, Facebook gibi sosyalleşme ağlarını kullanmalarına izin verdi.

ABD SAvunma Bakanı Yardımcısı William Lynn tarafından yapılan yazılı açıklamada, askerlere orduya ait bilgisayar ağlarını kullanarak, kendi bloglarına sahip olma hakkı tanındığı da kaydedildi.

Bu özgürlüğe, en üst düzey askeri yetkililerin 7 ay kadar düşündükten sonra karar verildiği belirtildi. Askeri yetkililerin, 7 aylık sürenin sonunda, genç askerlerle güvenlik alanında çalışan sivillerin internet kullanmalarının riskten çok avantaj sağlayacağına karar verdiği ifade edildi.

Şimdiye kadar ABD Savunma Bakanlığı, internet kullanımının bazı askeri sırları ortaya çıkarabileceğinden endişe ediyordu. Tanınan özgürlüğün de sınırları bulunduğu, porno sitelerine ve oyunlara girişlerin, şiddeti ve nefreti körükleyen yazıların yasak olduğu kaydediliyor.

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