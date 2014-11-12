ABD askerlerine çuvallı protestoya ABD'den kınama

Karadeniz’de yapılan NATO tatbikatından dönen ve dört gündür İstanbul Sarayburnu’nda bağlı bulunan 71 bordo numaralı USS ROSS adlı ABD savaş gemisinin askerlerinin başına Türkiye Gençlik Birliği (TGB)üyeleri çuval geçirdi. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alınırken ABD Büyükelçiliği’nden çuvallı protestoya ilişkin kınama geldi.

Taner Yener'in DHA'da yer alan haberine, açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ABD’li askerlere yapılan saldırıyı gösteren videoyu son derece çirkin bulduğumuzu ifade ediyoruz.

Barışçıl protesto hakkında ve ifade özgürlüğüne saygı duymakla birlikte İstanbul’daki saldırıyı kınıyoruz."

Çuval olayı nedir?

Amerikan 173. Hava İndirme Tugayı'na bağlı askerler ve yanlarındaki peşmergeler, 4 Temmuz 2003’te Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde 11 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu ve Türkmen mihmandarların bulunduğu karargâhı bastı. Başlarına çuval geçirilen Türk askerleri, 60 saat süresince alıkonularak sorguya çekildi.

Operasyon için ABD'nin en önemli milli bayramı olan 4 Temmuz (Bağımsızlık Günü - Independence Day) tarihinin seçilmiş olması, bu şartlarda konuyu süratle ve diplomatik tarzda çözüme kavuşturabilecek yetkili Amerikan makamlarına ulaşmanın uzun sürmesi ve Türk askerlerinin bu yüzden 60 saat gözaltında bekletilmeleri, Amerikan askerlerince küçük düşürücü kasıtlı hareketlere başvurulmuş olması, "Çuval olayı"nın bir provokasyon olduğu görüşlerinin dile getirilmesine sebebiyet verdi.