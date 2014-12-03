ABD askerlerinin başına çuval geçiren TGB'lilere hapis istemi

12 Kasım günü, Sarayburnu açıklarında demirleyen Amerikan gemisinden inen askerlerin başına çuval geçiren Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 13 kişi hakkında, "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından, 1 yıl 8 aydan 10,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Yüksel Koç’un DHA’da yer alan haberine göre, İstanbul Adliyesi Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Adem Meral tarafından hazırlanan iddianamede, TGB Genel Başkanı Çağdaş Cengiz ile diğer 12 kişi "şüpheli" olarak yer alıyor. Olaydan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren ve olayı gerçekleştirenlerden şikayetçi olan ABD 'li askerler Mark Antony ve Henry Francesko ise iddianameye "müşteki" sıfatıyla yazıldı. İddianamenin iletildiği İstanbul 73. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor. Mahkeme iddianameyi kabul ederse yargılama aşamasına geçilecek.

Mahkeme serbest bırakmıştı

Aralarında Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Çağdaş Cengiz'in de bulunduğu bir grup TGB üyesi, 12 Kasım günü Sarayburnu'nda ABD'li askerlerin başına çuval geçirmişti. Eylemden sonra gözaltına alınan 12 TGB'li, sevk edildikleri İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık sorguları yapılmadan serbest bırakılmıştı. 12 eylemciye, ifadesi daha sonra alınan Berkin Özcan da "şüpheli" olarak eklenmişti.