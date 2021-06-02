ABD askerleri, tatbikat sırasında yanlışlıkla Bulgaristan'daki zeytinyağı fabrikasını basmış

T24 Dış Haberler

Bulgaristan'da gerçekleştirilen bir askeri tatbikat sırasında ABD askerlerinin yanlışlıkla bir zeytinyağı fabrikasını bastığı ortaya çıktı.

ABD Özel Operasyonlar Komutası'nın halkla ilişkiler ofisinden Ken McGraw, olayın 173. Hava İndirme Tugayı'nın Cheshnegirovo Hava Üssü'nde tatbikat yaptığı sırasında meydana geldiğini ifade etti.

McGraw'ın FoxNews'a yaptığı açıklamaya göre tatbikat sırasında askerler binadan binaya ilerliyor ve "güvenli olup olmadıklarını" kontrol ediyordu. Askerler daha sonra bir binayı hava üssünün içinde sanıp içeri girdi. Binanın hava üssünün dışında yer alan bir zeytinyağı fabrikası olduğu ortaya çıktı.

Ordudan yapılan açıklamada işletme sahibi ve çalışanlarından özür dilendi.

Olayın 11 Mayıs'ta meydana geldiği belirtildi.