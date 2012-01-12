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Dünya

ABD askerleri, ölü Taliban üyelerinin üzerine mi işedi?

Amerikan ordusu, Afganistan'da dört Amerikalı piyadeyi Taliban savaşçılarının cesetlerine işerken gösterdiği söylenen video kaydına ilişkin soruşturma başlattı.

12 Ocak 2012 02:00

T24 - Amerikan ordusu, Afganistan'da dört Amerikalı piyadeyi Taliban savaşçılarının cesetlerine işerken gösterdiği söylenen video kaydına ilişkin soruşturma başlattı.


Görüntülerde ordu üniforması içinde dört erkek, yerde cansız yatan üç adamın üzerine işerken görülüyor.


Kayıtta bir adamın "İyi günler dostum!" dediği duyuluyor.


Amerikalı yetkililer video kaydın nerede yapıldığının ya da bu kişilerin gerçekten ordu mensubu olup olmadığının henüz doğrulanmadığını vurguladı.


Ancak yetkililer, kayıtlarda görülen dört erkeğin kimliklerini belirlemeye çalışıyor.


Amerikan Savunma Bakanlığı sözcüsü, kayıttaki görüntülerin son derece rahatsız edici olduğunu ve sergilenen davranışın kabul edilemeyeceğini belirtti.


ABD'de Müslüman haklarını savunan İslam Amerikan İlişkileri Konseyi, video kaydını "iğrençlik ve ahlaksızlık" diye niteledi.


Konsey sözcüsü İbrahim Hooper, BBC'ye yaptığı açıklamada kaydın gerçek olduğunu düşündüklerini belirtti.


Olayın ne zaman filme çekildiği ve internet kimler tarafından konduğu da bilinmiyor.


Öte yandan Amerikan ordusu, 2010 yılında Kandahar eyaletinde Afgan sivilleri öldürmekle suçlanan beş askeri yargılıyor.


ABD'nin Afganistan'da 20 bin askeri bulunuyor, bu askerlerin çoğu Kandahar ve Helmand eyaletlerinde konuşlanmış durumda.


ABD'nin Afganistan'daki toplam asker sayısı ise 90 bin.


Amerikan güçleri ve ortakları, ülkedeki muharip birlikleri 2014 yılı sonlarında çekmeyi planlıyor.



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