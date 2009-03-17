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Dünya

ABD askerleri Irak'ta 12 yaşındaki kızı vurdu

Irak'taki Amerikan askerleri, 12 yaşındaki bir kız çocuğunu ''yanlışlıkla'' öldürdü.

17 Mart 2009 02:00

Irak'taki Amerikan askerleri, 12 yaşındaki bir kız çocuğunu ''yanlışlıkla'' öldürdü. 
 
ABD ordusu, askerlerin bir aracı durdurmaya çalıştıkları sırada uyarı ateşi açtıklarını, bu sırada 12 yaşındaki Iraklı bir kızın ''serseri bir kurşunla'' öldüğünü açıkladı.

Kız çocuğunun, durdurulmak istenen aracın 100 metre kadar arkasında bulunduğu belirtildi.

Olay, Irak'ın kuzeyindeki bir polis karakolu önünde meydana geldi.

Bağdat'ta ABD askeri öldürüldü

Bu arada, Irak'ta bir ABD askeri daha öldü.

Bağdat'ta devriye gezen birlik saldırıya uğradı, yaralanan asker kurtarılamadı.

Bu ölümle, Irak'ın işgal edildiği Mart 2003'ten beri ölen Amerikan askerlerinin sayısı AFP'ye göre 4 bin 258 oldu.

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